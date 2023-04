Aprile 17, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali”. È quanto si legge nel bollettino diramato dall’ospedale San Raffaele di Milano, sulle condizioni del leader di Forza Italia che ieri ha lasciato il reparto di terapia intensiva dove era ricoverato dal 5 aprile scorso.