Aprile 12, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Notte tranquilla” per Silvio Berlusconi a quanto si apprende da ambienti ospedalieri. Per il presidente di Forza Italia si tratta della settima nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato mercoledì scorso per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica.