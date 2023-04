Aprile 7, 2023

Dall’ospedale San Raffaele di Milano fanno sapere che oggi per tutto il giorno non sono previsti bollettini medici sulle condizioni del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che ha trascorso una seconda notte “tranquilla” in terapia intensiva, dove è ricoverato.