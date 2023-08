Bernini: “Numero chiuso Medicina va superato, da settembre 4mila posti in più

Agosto 11, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Il numero chiuso va superato. È vero che c’è una carenza di medici e che le università devono essere messe nelle condizioni di formare gli studenti” in modo da “mantenere la grande qualità della nostra formazione”. Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, durante la trasmissione ‘Zona Bianca’, rispondendo a una domanda sulla carenza di personale medico. “A partire da settembre ci saranno fino a 4mila posti in più per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Da qui a sette anni ci saranno 30mila posti in più. E il nostro obiettivo è quello di superare il numero chiuso, ma in maniera sostenibile”, ha detto la ministra.