Berrettini: “Importante diffondere cultura audiologica ai medici di famiglia”

Giugno 1, 2022

“Il problema dell’ipoacusia è un problema diffusissimo, poco conosciuto e poco approfondito. Si è stabilità una collaborazione con i medici di famiglia attraverso un percorso ben stabilito dove abbiamo cercato di fornire una formazione di tipo audiologico”. Le parole di Stefano Berrettini, presidente SIAF dell’Università di Pisa, a margine del 108° Congresso Nazionale SIO a Roma. “Appuntamento il 16 giugno la Giornata dell’Audiologia interamente dedicata a diffondere le conoscenze e le problematiche di questa specializzazione”