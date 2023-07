Besseghini: “Il bonus per le parti sociali ha limitato molto l’oscillazione di prezzo”

Luglio 11, 2023

Besseghini: “Per alleggerire il problema del caro bollette sono state fatte molte iniziative di natura trasversale e anche iniziative più specifiche e selettive, come il bonus per le parti sociali che ha limitato molto l’oscillazione di prezzo che i consumatori hanno visto” ha detto Stefano Besseghini, Presidente dell’Autorità, a margine della presentazione della Relazione Annuale 2023 di Arera, al Parlamento e al Governo. “Per il problema rifiuti e i nodi da sciogliere per avere un servizio uguale in tutta Italia, bisogna risolvere problemi legati alla Governance multilivello che deve essere riordinata e poi gli atti: è importante potenziare la componente impiantistica favorendo quelli che stanno più alti nella gerarchia dei rifiuti, quindi gli impianti che sono capaci di avviare al riciclo e al recupero i materiali”.