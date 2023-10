Ottobre 20, 2023

“Hamas e Putin rappresentano minacce diverse ma entrambe hanno una cosa in comune: vogliono annientare le democrazie che sono vicine a loro, non possiamo lasciarli vincere”. Così il presidente Usa Joe Biden nel suo messaggio dallo studio ovale. “Difendere Israele e Ucraina è vitale per la sicurezza nazionale”.