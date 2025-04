Biennale Architettura 2025, Costa (C+3C Sistemi e Strategie): “Venezia città da capire”

3 Aprile 2025

“Intelligent Venice è un modo per intelligere Venezia, la città delle persone, non dei monumenti. Una mostra per aiutare a comprendere una città poco compresa”. Lo ha detto Paolo Costa, senior partner C+3C Sistemi e Strategie, tra i curatori del progetto speciale di Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità / Venice Sustainability Foundation (VSF), “Intelligent Venice: la più antica città del futuro” per la Biennale Architettura 2025.