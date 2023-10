Bilancio di sostenibilità A2A, assessore Scoccimarro fiducioso: “In arrivo rivoluzione culturale”

Ottobre 31, 2023

“È necessaria una politica che guardi a lungo termine, intervenendo sugli sprechi entro il 2045, anticipando il Green Deal. Su questo tema è in arrivo una rivoluzione culturale”. Così l’assessore alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità di A2A a Trieste.

“In questi anni abbiamo portato a termine, come amministrazione regionale, importanti obiettivi come la chiusura della Ferriera e stiamo seguendo la transizione dal carbone alle nuove forme di energia della centrale di Monfalcone. In questi mesi abbiamo anche stanziato vari milioni di euro a favore dei privati per l’acquisto di pannelli fotovoltaici”, così ancora Scoccimarro.

“È necessario che la politica guardi meno ai voti ma con obiettività alle risorse e al bene dei cittadini. Ci sono ancora tante potenzialità inespresse come, ad esempio, gli importanti flussi del fiume Isonzo”, ha concluso Scoccimarro.