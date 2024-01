Bild: Russia ha piano segreto per attaccare la Nato

Gennaio 15, 2024

Mentre l’Ucraina punta ad un vertice al più alto livello sul suo piano di pace, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe nutrire altre intenzioni, stando ad un piano di risposta delle forze armate messo a punto dal ministero della Difesa tedesco. Secondo il quale il capo del Cremlino potrebbe preparare un attacco ibrido alla Nato. A scriverne è la Bild. Nel documento riservato, il ministero della Difesa tedesco delinea in dettaglio la potenziale “Via al conflitto” tra la Russia e l’alleanza di difesa occidentale.