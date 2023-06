Giugno 23, 2023

Continuano le indagini sulla bimba scomparsa a Firenze 12 giorni fa. La procura del capoluogo toscano ha deciso di acquisire le immagini di tutte le telecamere della città e sottoporle a un massiccio esame. La ricerca sarà concentrata sul 10 e 11 giugno, con particolare attenzione agli orari relativi al presunto momento della sparizione della bambina.