Agosto 5, 2023

Colpo di scena nella scomparsa della piccola Kata, la bimba svanita nel nulla a Firenze lo scorso 10 giugno. Quattro misure cautelari, emesse dal giudice per le indagini preliminari di Firenze, su richiesta della Dda, sono state eseguite nei confronti di cittadini peruviani, fra i quali lo zio materno della piccola per reati commessi all’interno dell’ex hotel Astor di via Maragliano.