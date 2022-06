Giugno 17, 2022

“La mia assistita ha risposto alle domande”. E’ quanto ha detto l’avvocato Gabriele Celesti, uscendo dal carcere di Catania, dove ha avuto luogo l’interrogatorio di garanzia davanti al gip per la convalida del fermo della sua assistita, Martina Patti, la 23enne accusata dell’omicidio della figlia Elena di 5 anni.