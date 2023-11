Biotech, Manto (Galapagos): “Italia eccellenza rende ricerca disponibile a migliaia di pazienti”

Novembre 24, 2023

“Questo è un evento molto importante che rafforza collaborazione tra l’Ambasciata belga e il mondo delle biotecnologie. L’Italia parte da una posizione di eccellenza con grande potenzialità di rendere la ricerca disponibile a migliaia di pazienti che possono beneficiarne, e creare un sistema Paese che ottenga investimenti e aumenti” Ha dichiarato Michele Manto, Chief Commercial Officer di Galapagos, a margine dell’evento Living BioTech, momento finale della seconda edizione di “Bioneers – Pionieri delle Scienze della Vita”, campagna promossa dall’Ambasciata del Belgio in Italia e da Galapagos.