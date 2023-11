Biotech, premiati i progetti “Early Bioneers” per le biotecnologie applicate alla medicina

Novembre 24, 2023

Le biotecnologie applicate a salute e medicina: è questo il tema al centro dei progetti premiati per ‘Early Bioneers’, l’iniziativa realizzata con il contributo di Galapagos e con il sostegno dell’Ambasciata del Belgio in Italia

L’evento ‘Living BioTech – Sharing Innovation, Caring People’, si è tenuto presso la Residenza dell’Ambasciatore del Belgio a Roma, e ha l’obiettivo di promuovere l’impegno e l’entusiasmo dei giovani nel campo delle Life Science Biotech.