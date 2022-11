Novembre 22, 2022

Your browser does not support the video tag.

Il 6° Rapporto “La creazione di valore condiviso del settore della birra in Italia” presentato da Osservatorio Birra e realizzato da Althesys fotografa una situazione difficile per il settore della birra. L’impennata dei costi mette a rischio l’intero settore, come spiega