Black Friday, 4 italiani su 10 anticipano regali Natale

Novembre 25, 2022

Black Friday, sale a 5,3 miliardi di euro la spesa. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè. In quattro italiani su dieci anticiperanno l’acquisto dei doni da mettere sotto l’albero, approfittando della settimana dedicata agli sconti.