Black friday, 6 italiani su 10 faranno shopping

Novembre 23, 2023

Sei italiani su dieci faranno shopping per il Black Friday. Si tratterà soprattutto di donne, il 63,2%, giovani fino a 34 anni, e coloro che risiedono nelle regioni del Nord Ovest e del Mezzogiorno. Sono i risultati dell’indagine, realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research.