Blinken: “Usa vogliono piano chiaro per Rafah che protegga civili

15 Marzo 2024

Gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele un piano chiaro e attuabile per Rafah, che garantisca la protezione della popolazione civile palestinese nella Striscia di Gaza. Ma questo piano non è ancora stato consegnato a Washington per essere visionato. Lo ha dichiarato il Segretario di Stato americano Antony Blinken, dopo che l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha riferito del suo via libera al piano per entrare a Rafah.