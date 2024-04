Blue Economy, Morelli: “Progresso dell’economia del mare fa il pari con quello delle infrastrutture terrestri”

12 Aprile 2024

Your browser does not support the video tag.

“C’è un governo che si prende le proprie responsabilità e guarda non solo alle problematiche che tutti conosciamo ma trova delle priorità e trova anche delle possibilità soluzioni. Il progresso dell’economia del mare fa la pari con il progresso delle infrastrutture legate alla terra. Fondamentale la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, collegando Palermo con Berlino, e tutte le altre opere che sono in fase di realizzazione come la diga di Genova, il quadruplicamento della ferrovia che collega Genova al Nord Europa, il completamento della Tav. Dipartimento del mare? L’importante è che tutto il governo sia protagonista perché il tema del mare deve essere multifattoriale, non parliamo solo di turismo, trasporti ma anche di difesa, di economia agroalimentare. Se parliamo d’Italia, parliamo di mare”. Così Alessandro Morelli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, a margine del 3° Blue Forum sull’Economia del mare a Gaeta.