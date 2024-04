Blue Economy, Perego: “Mare risorsa da proteggere”

12 Aprile 2024

Your browser does not support the video tag.

“Un evento fondamentale perché ricorda ancora una volta come l’Italia sia a vocazione marittima con 8mila km di costa per cui il mare è una risorsa da proteggere ma anche per garantire una crescita economica. Il governo ha messo in piedi, anche grazie al ministero per le Politiche del mare, un tavolo che possa valorizzare questa enorme risorsa. La Difesa contribuisce con la competenza della marina militare e con il polo della subacquea. L’Italia può soltanto giovare da questo grandissimo tesoro che è il mare”. Così Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa, a margine del 3° Blue Forum sull’Economia del mare a Gaeta.