Blue Economy, Petrucci: “Cooperazione tra Stati fondamentale se vogliamo che il mare sia slancio per tutto il Mediterraneo”

12 Aprile 2024

Your browser does not support the video tag.

“Il mare è qualcosa che unisce, fino ad oggi pè stato visto come qualcosa che separava gli Stati. No, è la via di comunicazione che permette finalmente di mettere in comunicazione Stati diversi, culture diverse e soprattutto economie. La cooperazione tra gli Stati è fondamentale se vogliamo che il mare diventi lo slancio di tutto il Mediterraneo”. Così Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia e membro dell’8° Commissione Ambiente, a margine del 3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta.