Ottobre 25, 2022

Le persone che hanno subito una laringectomia in seguito a un tumore della testa e del collo sperimentano difficoltà a parlare. A supporto di questi pazienti, la app “La Mia Voce” di Merck. La presentazione di Fabrizio Bocchetti, Direttore Business Unit Oncologia Merck, durante il Festival della Scienza di Genova.