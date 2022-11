Boiocchi, 4 Daspo e niente striscioni per curva Nord

Novembre 4, 2022

Il questore di Milano ha emesso 4 Daspo nei confronti dei supporter nerazzurri che lo scorso 29 ottobre, nel corso della partita Inter- Sampdoria, dopo aver saputo della notizia dell’agguato mortale allo storico capo Ultras della Nord Vittorio Boiocchi, hanno costretto parte degli spettatori a lasciare il secondo anello dello stadio. Imposto anche “il divieto di esposizione di striscioni, bandiere, megafoni e tamburi nella Curva Nord”, per la partita Inter-Bologna prevista per mercoledì 9 novembre.