Novembre 18, 2022

L’Arera ha prorogato al 1° aprile 2023 la data di attivazione del Servizio a tutele graduali (STG) per le micro imprese e per i clienti non domestici come i condomini) che – a partire dal 1° gennaio 2023, come previsto dalla legge concorrenza – non potranno più essere riforniti nel servizio di maggior tutela.