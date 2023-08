Agosto 21, 2023

La Guardia di Finanza di Bologna ha scoperto un affittacamere che ha evaso il fisco per oltre 600mila euro. In particolare, nell’ambito di una verifica fiscale nei confronti di un affittacamere situato nel centro storico, i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano hanno recuperato a tassazione circa 600.000 euro di ricavi non dichiarati a partire dall’anno 2017.