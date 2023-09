Settembre 22, 2023

Your browser does not support the video tag.

Percosse, schiaffi, calci e spintoni, minacce e insulti a disabili ospiti di un centro socio-riabilitativo residenziale nel Bolognese. Per questo, i Carabinieri del Nas di Bologna hanno dato esecuzione, questa mattina, a un’ordinanza di interdizione dall’esercizio della professione nei confronti di 12 operatori a – emessa dal Gip del Tribunale di Bologna su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna – indagati per i reati di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti degli ospiti.