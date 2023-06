Bologna, Gdf in campo contro affitti in nero

Giugno 21, 2023

Gdf in campo contro gli affitti in nero. Nell’ambito di una verifica fiscale nei confronti di una società di gestione immobiliare per affitti brevi (gestisce circa 20 appartamenti situati in centro), i finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Bologna hanno recuperato a tassazione circa 800.000 euro di ricavi non dichiarati. Gli immobili, tutti situati in prossimità di luoghi a forte attrazione turistica, erano in gran parte affittati a stranieri che soggiornavano nel capoluogo felsineo per almeno tre/quattro giorni. La società era solita, soprattutto nel post pandemia, stipulare con persone fisiche proprietarie di immobili dei contratti di locazione, con la possibilità, prevista contrattualmente, di sublocare i posti letto.

La Guardia di Finanza di Bologna ha in corso una specifica attività di controllo, a contrasto degli affitti in nero, riguardante anche le strutture extraalberghiere (B&B, affittacamere, locazioni brevi di appartamenti) operanti nel territorio felsineo, presenti sulle principali piattaforme di prenotazione on-line e che, tuttavia, non hanno adempiuto ai previsti adempimenti amministrativi e fiscali, omettendo in quest’ultimo caso di dichiarare i corrispettivi percepiti dai clienti.