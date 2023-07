Luglio 5, 2023

Si è laureato oggi con 110 e lode all’università Alma Mater di Bologna Patrick Zaki, lo studente egiziano, attivista per i diritti umani, sotto processo in Egitto dal 2020 per le sue opinioni politiche espresse sui social. La discussione della tesi è stata fatta in videocollegamento