Ottobre 29, 2023

La piazza di Porta Ravegnana a Bologna resterà chiusa fino alla fine dei lavori per la messa in sicurezza e il restauro della Torre Garisenda dopo le oscillazioni anomale dell’edificio. L’area, già transennata da giorni, verrà chiusa per i prossimi anni e la torre avvolta da una struttura metallica. Importante l’impatto sul traffico.