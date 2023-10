Bologna, sequestrati 2mila farmaci illegali in aeroporto nell’ultimo mese

Ottobre 23, 2023

Nel corso dell’ultimo mese, funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno sottoposto a sequestro, presso l’aeroporto internazionale ‘G. Marconi’ di Bologna, oltre 2000 medicinali di natura antidolorifica e antibiotica, occultati nei bagagli di passeggeri in arrivo sul territorio nazionale. In particolare, nei giorni scorsi, personale di Adm e Gdf ha sottoposto a controllo doganale un cittadino ghanese in arrivo dal paese di origine, che trasportava, nei bagagli che portava al seguito, oltre 500 medicinali privi delle idonee certificazioni sanitarie, nonché delle prescritte autorizzazioni ministeriali.