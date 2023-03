Bonsignore (Presidente Fondazione Sicilia): “Il ponte è realizzabile e utile per l’intero Paese”

Marzo 28, 2023

“I Siciliani sono stanchi per le promesse che da troppo tempo il Governo e la Politica promettono. E’ arrivato il momento di dire basta. Il ponte è realizzabile ed è utile per l’intero Paese.” Lo ha detto Raffaele Bonsignore, presidente Fondazione Sicilia a margine del convegno che si è svolto al Teatro Massimo di Palermo dal titolo ‘Il Ponte sullo Stretto. Una sfida necessaria’. Una iniziativa, nata dalla collaborazione tra Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, dedicata a un tema cruciale per lo sviluppo del Mezzogiorno e dell’Italia: il ponte sullo Stretto. Una giornata di discussione organizzata in partnership con il Gruppo Pubbliemme-Diemmecom, ViaCondotti21-LaCapitale, LaC Network e coordinata da Alessandro Russo, direttore editoriale del Network e Paola Bottero, direttore strategico del Gruppo.