Giugno 15, 2022

Your browser does not support the video tag.

Bonus 200 euro anche a collaboratori domestici, colf e badanti. La novità è contenuta nel dl Aiuti. Requisiti essenziali, essere regolarmente assunti dal datore di lavoro e avere un reddito entro i 35mila euro all’anno. Come funziona il pagamento in busta paga.