Marzo 15, 2023

Bonus affitto giovani viene dato per abitazioni dove viene trasferita la residenza. Si tratta di una detrazione fiscale del 20% delle spese di affitto per i primi 4 anni di validità del contratto, nel limite di 2.000 euro annui. Possono richiedere il bonus i giovani nella fascia di età compresa tra i 20 e i 31 anni (non compiuti) e un reddito complessivo che non superi i 15.493,71 euro.