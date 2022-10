Ottobre 13, 2022

Your browser does not support the video tag.

La legge di bilancio 2022 ha introdotto una nuova agevolazione per coloro che svolgono esercizi ginnici utili ad alleviare le loro patologie o disabilità fisiche. Il bonus attività fisica adattata, come riportato in un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2022, sarà possibile richiederlo fino al 15 marzo 2023, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario. Cosa c’è da sapere.