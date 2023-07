Luglio 13, 2023

Estensione del ‘bonus barriere’, l’agevolazione per superare le barriere architettoniche, anche per gli appartamenti: i proprietari potranno chiedere la detrazione fiscale del 75% per lavori fino a un massimo di 50mila euro. Il bonus copre anche interventi di sostituzione di finiture come pavimenti, porte e infissi.