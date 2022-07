Luglio 19, 2022

Buoni benzina fino a 200 euro per i dipendenti del privato. Sono pronte le istruzioni per i datori di lavoro del settore che intendono erogare ai propri lavoratori il bonus, introdotto per contenere gli impatti economici dell’aumento del prezzo dei carburanti. La misura è integralmente deducibile dal reddito d’impresa.