Aprile 12, 2023

Il bonus box auto 2023 prevede una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto o la costruzione di posti auto pertinenziali. L’importo massimo detraibile è di 96mila euro per ogni unità immobiliare e la detrazione viene effettuata in 10 rate annuali di pari importo.