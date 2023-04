Bonus box auto, cos’è e come funziona

Aprile 4, 2023

Bonus box auto 2023, in cosa consiste? Si tratta di una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto o la costruzione di un box auto entro un massimo di 96mila euro di spesa e spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali in 10 rate annuali di pari importo.

Per poter ottenere il bonus box auto è necessario presentare i seguenti documenti: l’atto di acquisto o preliminare di vendita registrato da cui risulti la pertinenzialità; la dichiarazione del costruttore che riporta i costi di costruzione e, infine, il bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.