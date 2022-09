Bonus carburante, domanda dal 12 settembre

Settembre 8, 2022

Bonus carburante, dal 12 settembre e per 30 giorni gli autotrasportatori potranno richiedere il beneficio per le spese agevolabili sostenute nel periodo tra gennaio e marzo 2022. Stanziati 497 milioni di euro. Sarà possibile fare domanda sulla piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Dogane. La misura consiste in un credito di imposta pari al 28% al netto dell’Iva, per l’acquisto di carburante impiegato su mezzi diesel di categoria Euro 5 o superiore, di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate.