Bonus casalinghe 2022 Inps, cos’è e a chi è rivolto

Luglio 12, 2022

Il bonus casalinghe è una misura decisa dal governo che mette a disposizione corsi gratuiti di formazione professionale per acquisire nuove competenze. Si rivolge a coloro che svolgono attività nell’ambito domestico, in primis donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, iscritti all’assicurazione obbligatoria Inail. I corsi sono: l’alfabetizzazione su informazioni e dati, la creazione di contenuti, la comunicazione e collaborazione, la risoluzione dei problemi inerenti ai principali profili software e hardware, la sicurezza, i servizi al cittadino e la gestione domestica.