Bonus edilizi per lavori mai eseguiti, 4 misure cautelari

Luglio 6, 2022

Ingente frode in materia dei bonus edilizi scoperta dalla Gdf di Parma: oltre 110 milioni di euro di crediti d’imposta sottoposti a sequestro. Arrestate quattro persone, di cui 3 in carcere e 1 agli arresti domiciliari. Numerosi gli indagati, di cui 12 percettori del reddito di cittadinanza. Eseguite perquisizioni a Parma e provincia, nonché in Lombardia e nel Lazio, con il supporto dei Reparti del Corpo territorialmente competenti e l’ausilio di cash-dog, ossia unità cinofile addestrate dalla Guardia di Finanza a fiutare l’odore dei soldi.