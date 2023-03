Marzo 30, 2023

Your browser does not support the video tag.

Per il bonus fotovoltaico, il credito d’imposta per persone fisiche che nel 2022 hanno installato sistemi di accumulo dell’energia, è necessario fare domanda per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro oggi, 30 marzo 2023. Stanziati 3 milioni di euro per l’anno 2022, la percentuale spettante sarà comunicata entro il 10 aprile. Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi 2023 (per l’anno di imposta 2022), in diminuzione delle imposte dovute.