Bonus mamme, la circolare Inps

Febbraio 4, 2024

Bonus mamme, l’Inps ha pubblicato la circolare con le modalità operative per beneficiare del bonus, l’esonero della contribuzione previdenziale, fino a un massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile, per le lavoratrici (9,19% della retribuzione) che hanno almeno tre figli a carico.