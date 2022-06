Giugno 9, 2022

L’agenzia delle Entrate annuncia di aver pronte le istruzioni operative per accedere al contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell’organizzazione di feste e cerimonie, e di hotel, ristoranti e catering, previsto dal Dl Sostegni-bis. Rientrano tra i beneficiari le imprese con sede legale o operativa in Italia, che nel 2020 hanno subito una riduzione dei ricavi e del risultato d’esercizio non inferiore al 30% rispetto all’anno precedente. Cosa c’è da sapere.