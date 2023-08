Agosto 8, 2023

Il bonus mobili 2023 consiste in una detrazione Irpef per una spesa massima di 8mila euro che scende a 5mila nel 2024. I beneficiari sono coloro che hanno effettuato acquisti entro il 31 dicembre 2024 e che hanno avviato gli interventi di ristrutturazione edilizia dal 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto. Agevolati gli acquisti online: i pagamenti devono essere sempre tracciabili e vanno indicate le spese da detrarre nella dichiarazione dei redditi.