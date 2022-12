Dicembre 27, 2022

Bonus occhiali, richieste al via dal 15 febbraio 2023 per la misura nata per agevolare l’acquisto di occhiali o lenti a contatto per correggere un difetto della vista. Si tratta di una somma erogata con voucher o rimborso una tantum di 50 euro per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023. Ecco i requisiti per richiederlo.