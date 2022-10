Ottobre 6, 2022

Il bonus part-time verticale consiste nell’erogazione una tantum di 550 euro per il 2022 per quei dipendenti che abbiano, appunto, un contratto part-time verticale. Per ottenerlo il lavoratore non deve essere titolare di nessun altro rapporto di lavoro dipendente, non essere beneficiario della Naspi o di uno dei trattamenti pensionistici. Per accedere al bonus è indispensabile registrarsi sul sito dell’Inps e farne richiesta in modalità telematica.