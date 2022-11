Novembre 8, 2022

Al via dal prossimo 16 novembre, e fino al 30, le domande per il bonus guide turistiche e accompagnatori turistici titolari di partita iva che non hanno ricevuto altri aiuti dallo Stato. Si tratta di un contributo fino a 7.500 euro previsto da ministero del Turismo: a disposizione 2 milioni di euro.