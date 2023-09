Settembre 19, 2023

Bonus psicologo per studenti universitari: il Mur ha stanziato 40,5 milioni di euro che metteranno in campo i singoli Atenei. Ogni Università, quindi, stabilirà la consulenza psicoterapeutica dell’ateneo stesso ottenendo finanziamenti per avviare le misure di supporto psicologico destinate agli studenti. Gli atenei potranno aderire al bando a partire dalle ore 12 del 26 settembre 2023 e fino alle ore 12 del 27 ottobre 2023, per ottenere i finanziamenti e avviare le misure.